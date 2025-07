Sistemi di cooptazione, scarsa circolazione nella classe dirigente, formidabili interessi privati. Si mescola tutto questo nella vicenda delle inchieste milanesi in corso. Quanto emerge da Milano è un micro (o macro) cosmo di un quadro generale del nostro paese.

La cooptazione è il metodo principe di promozione delle persone e delle società. Come si diceva un tempo, ma vale ancora oggi, non conta la conoscenza ma le conoscenze. Il merito è sempre stato un optional, anzi spesso un handicap. Potevi essere guardato con sospetto se avevi fatto bene da solo.

Una classe dirigente autoreferenziale da salotti buoni ha causato danni ingenti nel nostro paese. L’unica scusante è che spesso teneva a freno una orda di lupi famelici, pronti a spolpare qualunque osso fosse in circolazione. L’abbiamo visto con il governo Meloni: un arraffa arraffa da Mastro don Gesualdo in cui un concessionario d’auto veniva piazzato al ministero della Cultura e un direttore di rivistine da quarta dimensione (diceva Umberto Eco) come Dimensione cosmica, alla presidenza del Centro del libro e della lettura. E non è andata meglio con il governo giallo-verde.

È la scarsa circolazione all’interno della classe dirigente il problema: genera incrostazioni, legami incestuosi, complicità e quant’altro. Il cannocchiale va allora spostato più in là, sulla società tutta.

Cosa si pretende da un paese con il più basso numero di laureati di tutta Europa, in cui gli analfabeti funzionali, cioè chi non comprende appieno un semplice testo, sono un terzo degli italiani, e in aumento , in cui ortografia, sintassi, consecutio temporum, analisi logica, sono stati spazzati via da un flusso inarrestabile di parole, di oralità senza freni?

Mali antichi si dirà, ma finché c’era da ricostruire un paese in macerie, lascito del caro Benito, non si poteva andare troppo il sottile e una intera generazione si è spezzata la schiena per raddrizzarlo. Poi, il salto di qualità nella modernità piena esigeva istruzione superiore, apertura intellettuale delle classi dirigenti, rinnovamento politico. Perché l’Italia era ancora arretrata: basti pensare soltanto che solo nel 1981 vennero abrogate le attenuanti per il delitto d’onore.

Alla fine del secolo scorso abbiamo perso l’ultimo treno della modernizzazione. Chi l’aveva proposta l’ha squalificata tra nani e ballerine e affogata nella più disinvolta e crassa corruzione. Parliamo di Tangentopoli per evitare fraintendimenti. E poi qualcuno poteva pensare che l’Italia potesse fare uno scatto in avanti avendo dato le chiavi del paese ad un palazzinaro milanese, che viveva del regime di concessioni pubbliche non avendo investito e rischiato in proprio nulla, né inventato alcunché.

Erano fumo e lustrini negli occhi. Ma nel paese dei balocchi ha funzionato, tanto da dedicargli giorni di lutto nazionale: un vero padre della patria. In realtà, un vero corruttore dell’anima, attraverso le sue volgarità antifemminili, il suo disprezzo per le regole, il suo esibizionismo del denaro.

Il lavacro da tutto ciò sembrava offerto dalle invettive di Beppe Grillo e dal travolgente successo di un nuovo partito, estraneo a tutte le stanze del potere economico e mediatico. Illusione di breve durata. Così come, dall’altra parte, l’arrivo di Matteo Renzi veniva accolto a braccia aperta dal Pd, soprattutto nelle regioni rosse, desideroso di rinnovamento e ricambio. Un desiderio espresso di nuovo con la vittoria di Elly Schlein.

Il successo della segretaria del Pd fornisce la cartina di tornasole della domanda, da sinistra, di aria fresca. Anche dove governa il Pd, e Milano lo conferma, vi sono incrostazioni di interessi espressi da circoli chiusi da troppo tempo. L’imprinting particolaristico e corporativo della nostra cultura politica profonda inquina ovunque, non conosce barriere ideologiche e politiche. E il potere condizionante del denaro fa il resto.

