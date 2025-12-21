Signorini, Lord Varys di Mediaset. Il potere è nulla senza segreti

Come il personaggio del Trono di Spade, il conduttore ha la fama di essere padrone dei retroscena berlusconiani. Adesso, invece, è il suo segreto di Pulcinella a rimbalzare, tra un’accusa sommaria e l’altra del tribunale coroniano
«I have no proof, only whispers» dice Lord Varys, “il signore dei sussurri” di Game of Thrones. Varys, enigmatico e scaltro, si aggira tra i potenti collezionando dettagli privati suggeriti dai suoi informatori, «my little birds», cucendosi addosso l’armatura di custode dell’indicibile. Sussurri, misteri, peccati, voci di corridoio, «il segreto di Pulcinella», come aveva definito Alfonso Signorini quello di Gabriel Garko, lasciando intendere di sapere già tutto da sempre. L’attore fece coming ou