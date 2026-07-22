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Cosa avrebbe detto Borsellino dello scempio sulle chat di Delmastro?

Attilio Bolzoni
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22 luglio 2026 • 20:24

La premier non perde occasione per celebrare la memoria del magistrato trucidato dalla mafia. Ma cosa avrebbe pensato, lui, di una maggioranza che fa un favore a un ex sottosegretario alla Giustizia legato agli amici del clan Senese

Cosa avrebbe detto Paolo Borsellino di questo sconcio, di questo maleodorante insabbiamento di chat e di segreti? Cosa avrebbe mai pensato il “loro” Paolo Borsellino di un’oscenità senza confini, una maggioranza che fa un favore a un ex sottosegretario alla Giustizia legato agli amici del clan Senese, uno che si professa contro la mafia ma che è legato economicamente a un prestanome della mafia, un antimafioso coinvolto in affari mafiosi. Graziato, clamorosamente graziato, tanto da farci dubitar

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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