Cosa avrebbe detto Borsellino dello scempio sulle chat di Delmastro?

La premier non perde occasione per celebrare la memoria del magistrato trucidato dalla mafia. Ma cosa avrebbe pensato, lui, di una maggioranza che fa un favore a un ex sottosegretario alla Giustizia legato agli amici del clan Senese
Cosa avrebbe detto Paolo Borsellino di questo sconcio, di questo maleodorante insabbiamento di chat e di segreti? Cosa avrebbe mai pensato il “loro” Paolo Borsellino di un’oscenità senza confini, una maggioranza che fa un favore a un ex sottosegretario alla Giustizia legato agli amici del clan Senese, uno che si professa contro la mafia ma che è legato economicamente a un prestanome della mafia, un antimafioso coinvolto in affari mafiosi. Graziato, clamorosamente graziato, tanto da farci dubitar