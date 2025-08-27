Agli europei è spettato il compito di evitare che il presidente Usa esercitasse pressioni indebite sul governo ucraino per accettare condizioni durissime e ingiuste. Un ruolo certo non da protagonisti, ma comunque cruciale. Oltre è impossibile andare finché l’Ue non si sarà dotata di una vera politica estera comune e avrà investito in modo adeguato in una difesa comune
Cosa l’Europa può fare (e cosa non può fare) per proteggere Kiev
27 agosto 2025 • 20:01
