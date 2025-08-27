Agli europei è spettato il compito di evitare che il presidente Usa esercitasse pressioni indebite sul governo ucraino per accettare condizioni durissime e ingiuste. Un ruolo certo non da protagonisti, ma comunque cruciale. Oltre è impossibile andare finché l’Ue non si sarà dotata di una vera politica estera comune e avrà investito in modo adeguato in una difesa comune

Cosa resta del ruolo dell’Europa nella relazione transatlantica e per il futuro dell’Ucraina? Il recente vertice tra Trump e Putin in Alaska e quello tra Trump, Zelensky e i leader europei a Washington sono stati accompagnati da aspre critiche alla supposta inettitudine dell’Unione Europea, al presunto vassallaggio degli europei nei confronti di Trump e all’incapacità dell’Europa di prendere le redini di un’iniziativa diplomatica concreta con la Russia. Tali giudizi mi sembrano affrettati e superficiali.

Partiamo da un elemento di realtà. L’incontro tra i leader americano e russo non ha prodotto alcun cessate il fuoco, e allo stato attuale non sembra nemmeno l’inizio di un processo che dovrebbe portare a una risoluzione del conflitto, come promesso da Trump. Il presidente russo pare piuttosto essere arrivato con un strategia ben congegnata per tenere impegnato Trump con un finto negoziato e al contempo continuare le operazioni militari in Ucraina, dove le forze russe sono in vantaggio grazie al rallentamento degli aiuti americani, evitando di incorrere nelle sanzioni. Tuttavia, se avesse potuto, Putin avrebbe certamente colto l’occasione per indurre la controparte americana ad accettare un cessate il fuoco – alle condizioni di Mosca.

Stando così le cose, il vertice in Alaska era destinato a non produrre risultati oppure a concludersi con un accordo penalizzante per Kiev, che poi Trump avrebbe tentato di imporre a Zelensky. E qui entrano in gioco i leader europei.

Ad essi è spettato il compito di evitare che il presidente americano esercitasse pressioni indebite sul governo ucraino per accettare condizioni durissime e ingiuste, come la cessione preventiva di territori, in un possibile accordo con la Russia. Un ruolo certo non da protagonisti, ma comunque cruciale nell’attuale situazione del conflitto, che vede Washington sempre più impaziente di arrivare alla cessazione delle ostilità e disimpegnarsi da Kiev, e Mosca, che invece rimane sempre determinata a portare avanti il suo progetto di annientamento dello Stato ucraino.

Troppo poco? Forse. Ma, realisticamente, alle condizioni date il ruolo europeo non può essere che quello di comprimario. Del resto questo è il destino che l’Ue si è scelta. Nonostante i progetti e le dichiarazioni sulla necessità di acquisire un’autonomia strategica, gli europei non si sono dotati di una vera politica estera comune, non hanno investito adeguatamente in una difesa comune e nemmeno hanno tentato di creare un autonomo pilastro europeo della Nato. In altre parole, non ci siamo dotati delle capacità minime che servono per esercitare un’efficace azione di deterrenza. Non potremo aspirare ad un ruolo di primo piano fino a quando non avremo i mezzi adeguati per esercitarlo.

In quanto comprimario, l’Europa dovrà sviluppare un’adeguata strategia di reazione alle decisioni - o non decisioni - prese dagli attori principali e al contesto da esse determinato. In particolare, all’Europa spetterà di continuare a sostenere l’Ucraina militarmente e a mettere pressione alla Russia, soprattutto con le sanzioni (si sta già preparando un nuovo pacchetto, il diciannovesimo). L’Unione dovrà poter offrire adeguate garanzie di sicurezza all’Ucraina, insieme alla Gran Bretagna e possibilmente agli Stati Uniti. C’è da programmare una ricostruzione che si prospetta difficile e costosa (circa 500 miliardi di dollari secondo le stime della Banca Mondiale) e mobilitare i fondi necessari per realizzarla, perché nessuno se ne farà carico se non gli europei.

E le istituzioni europee dovranno continuare ad investire sul processo di adesione, accompagnando con investimenti politici e finanziari un complicato processo di riforma in Ucraina e mettendo in cantiere le azioni necessarie per rendere l’ingresso del paese sostenibile per l’Unione - verosimilmente nuove istituzioni e procedure decisionali, nuove regole di bilancio e nuove politiche di coesione e agricoltura. Tutte linee d’azione secondarie rispetto al ruolo decisionale che non può che spettare, purtroppo, a Washington, ma comunque cruciali per assicurare la sostenibilità a lungo termine dell’Ucraina.

Non sarà comunque facile per l’Ue, che deve fare i conti con posizioni diverse degli Stati membri rispetto all’atteggiamento da tenere con l’amministrazione americana e alle garanzie di sicurezza da offrire all’Ucraina, nonché con la stanchezza delle opinioni pubbliche rispetto ad un conflitto che non sembra avere fine. Tuttavia, la sua posizione resta quella più sensata e potenzialmente più efficace non solo per Kiev, ma per la sicurezza dell’intero continente. Infatti, qualunque accordo che risulti come una vittoria per Putin non farà altro che avallare la logica predatoria di una potenza imperiale e minare le basi di una pace duratura.

Mentre interpretiamo al meglio il ruolo che ci siamo ritagliati, sarebbe il caso di cominciare ad investire in quello che ci manca. Solo così potremo evitare che la Russia o altre potenze regionali si sentano legittimate a scatenare nuovi conflitti in Europa e che gli Stati Uniti o altre potenze globali decidano per noi le sorti del continente.

