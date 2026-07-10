Così gli ayatollah sfruttano le debolezze del presidente

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La nuova puntata della tregua combattente tra Usa e Iran, frutto avvelenato del vaghissimo, e dunque fragile, memorandum siglato il 17 giugno, mette al centro della scena, ancora una volta, Hormuz. Teheran ha fatto dello Stretto il cuore della sua deterrenza e non intende rinunciarvi: il suo controllo è ritenuto la sola carta capace di garantire la sicurezza del paese e la continuità del regime. Ribadirlo, con o senza la “collaborazione” dell’ambiguo Oman – premuto dagli Usa perché faccia transi