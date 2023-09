Lunedì 18 settembre, l’ex presidente della Rai Marcello Foa nella sua trasmissione “Giù la maschera”, in onda su RadioUno, ha avuto ospite Massimo Citro Della Riva, un medico e psicoterapeuta No-vax sospeso dall’ordine dei medici perché ha rifiutato di vaccinarsi contro il Covid.

Citro ha affermato: «Noi introduciamo con l’inoculazione nell’organismo una pericolosa tossina senza la minima attenuazione, che infatti produce tutti i danni che stiamo vedendo. Quindi, non serve a nulla perché non è un vaccino, anzi non solo non l’hanno attenuato l’antigene, ma l’hanno potenziato: hanno sostituito quei due aminoacidi con due proline che lo rendono ancora più reattogeno e pericoloso. È un disastro ed è una volontà di fare del male!». È tutto falso.

Virus attenuati?

Dice Citro: «Noi introduciamo una pericolosa tossina senza la minima attenuazione, che produce tutti i danni che stiamo vedendo». I vaccini contro il Covid non contengono nessuna pericolosa “tossina”.

I vaccini contro il Covid – che siano vaccini a vettore virale o a mRna – iniettano il gene per la proteina spike del Sars-CoV-2 nelle nostre cellule, che si mettono a produrla, la espongono sulla loro membrana, le nostre cellule immunitarie la riconoscono come estranea, così i linfociti B imparano a produrre anticorpi contro il virus e i linfociti T a inattivarlo, qualora il virus vero penetrasse dentro il nostro corpo.

Poi, la proteina spike non è attenuata, perché è impossibile attenuare una proteina. Forse Citro voleva parlare di vaccini a virus attenuati, ma si è sbagliato. Un tempo, si producevano vaccini a virus attenuato: si prendeva un virus vero che attacca l’uomo, si attenuava, cioè lo si rendeva innocuo senza fargli perdere le proprietà antigeniche, e lo si iniettava.

Però, i vaccini attenuati contengono pur sempre virus “vivi”, e ora si preferisce utilizzare quelli costituiti solo da RNA e proteine del virus contro cui il vaccino è diretto, che sono molto più sicuri.

I danni

Citro parla di “danni”. I danni provocati dal vaccino sono per fortuna pochissimi, e quando si sono verificati sono stati segnalati proprio dagli scienziati. I vaccini contro il Covid sono i più sicuri di sempre, e lo dimostra la sterminata casistica: non era mai capitato prima che l’intera popolazione del pianeta si sottoponesse simultaneamente allo stesso vaccino. Il vaccino contro il Covid ha evitato almeno 20 milioni di morti.

Citro dice: «Non è un vaccino», ma quello contro il Covid è un vaccino, perché stimola la risposta del nostro sistema immunitario contro il Covid.

Citro dice: «Non hanno attenuato l’antigene, ma l’hanno potenziato». Falso. Gli scienziati hanno preso l’informazione per la proteina spike e l’hanno modificata ma per un motivo ben preciso. La proteina spike è la proteina che il Sars-CoV-2 utilizza per attaccarsi ai recettori Ace2 sulla membrana delle cellule delle nostre vie aeree e dei nostri polmoni.

Ma quando la proteina spike, che prima ha una forma a L – detta pre-fusione –, si attacca alla membrana della nostra cellula, essa “scatta”, le due braccia della L si ripiegano su sé stesse assumendo la forma di una I – detta post-fusione –, ma così avvicinano il virus alla cellula, il virus si fonde con la membrana della cellula, e penetra al suo interno infettandola.

Gli scienziati hanno sostituito due aminoacidi della proteina spike con due proline – perché così essa viene “stabilizzata” nella forma pre-fusione, che è quella che dà origine ad anticorpi neutralizzanti in grado di impedire al virus di attaccarsi alle nostre cellule. Un vaccino che contenesse una proteina spike senza le due proline non riuscirebbe a istruire il nostro sistema immunitario a neutralizzare il virus, cioè sarebbe un vaccino non protettivo e inutile.

Manipolare la realtà

Quando Marcello Foa ha lasciato che il dottor Citro parlasse senza contraddirlo, ha fatto informazione o no? No.

Quando il 99,9 per cento degli scienziati sostengono una tesi, verificata dai fatti sperimentali, e lo 0,1 quella contraria, non verificata, se lasci parlare un esperto che sostiene la prima posizione e un “esperto” che sostiene quella opposta, stai dando l’impressione che ci sia un dibattito che invece non esiste, non stai facendo informazione ma stai manipolando la realtà.

Chi continua a sostenere che i vaccini contro il Covid provocano danni potrebbe convincere le persone a non vaccinarsi, e se ne convincesse anche una sola, sarebbe gravissimo.

