Così Trump ha perso (quasi) tutti i suoi alleati

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Dopo aver dichiarato che l’esercito iraniano era «sparito», Donald Trump ha fatto appello a Gran Bretagna, Francia, Giappone e Corea del Sud – oltre che alla Cina, partner strategico dell’Iran – affinché inviassero dragamine e forze navali per riaprire lo Stretto di Hormuz. Quando gli alleati si sono tirati indietro, la richiesta si è trasformata in un avvertimento: la Nato avrebbe affrontato un futuro «molto brutto» se avesse rifiutato. L’opinione prevalente è che Trump stia affrontando un prob