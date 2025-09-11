Ormai è sempre più guerra di logoramento, con attacchi reciproci che servono soprattutto per dire alla controparte che si ha la possibilità e la volontà di andare avanti. Per di più, alla fine dei conti Putin non ha tratto un gran vantaggio: ora è nelle mani di Xi Jinping, che si prende le ricchezze russe: non solo il pipeline ma anche la promessa dell’Artico e delle terre rare siberiane
Così Ucraina e Russia “testano” il punto di rottura
11 settembre 2025 • 20:08
