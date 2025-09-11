Ormai è sempre più guerra di logoramento, con attacchi reciproci che servono soprattutto per dire alla controparte che si ha la possibilità e la volontà di andare avanti. Per di più, alla fine dei conti Putin non ha tratto un gran vantaggio: ora è nelle mani di Xi Jinping, che si prende le ricchezze russe: non solo il pipeline ma anche la promessa dell’Artico e delle terre rare siberiane

Tra Russia e Ucraina si “dialoga” con bombe e missili. Gli ucraini hanno aumentato di molto la loro capacità di penetrazione in territorio russo, anche assai lontano dalle linee del fronte. È nota la distruzione di quasi tutta l’aviazione pesante dei bombardieri russi.

Ultimamente è stata distrutta buona parte delle capacità russa in materia petrolifera. Come conseguenza la Russia pare abbia perso il 25 per cento della sua produzione. Infine vengono attaccate le ferrovie. Da parte russa si è ampliato il range di attacchi, sia contro la popolazione civile (ormai anche Leopoli viene presa di mira abbastanza regolarmente), che contro le residue istallazioni energetiche e civili. Ora toccherà anche alle ferrovie ucraine, rendendo difficile il transito verso Kiev.

Questo “dialogo” con le bombe ha una sua logica: entrambe le parti esprimono la propria insoddisfazione. Si saggia l’avversario per cercare il punto di rottura. I russi mettono alla prova la popolazione civile, seminando terrore e uccidendo donne, anziani e bambini. Il recente bombardamento a 5 chilometri dal fronte contro un ufficio postale con i pensionati in fila, manda un messaggio: «Andatevene! Vogliamo tutto il Donbass!». Il bombardamento sul palazzo di governo nella capitale è un altro segnale: possiamo uccidere i leader.

Da parte ucraina si rende noto ai russi che non sono più al sicuro nemmeno grazie alle distanze. Colpire le installazioni petrolifere manda sul lastrico un paese che regge le sue enormi spese militari sull’esportazione verso l’Asia di gas e petrolio. Durante la conferenza di Roma, il presidente Volodymyr Zelensky l’aveva spiegato agli alleati: gli ucraini hanno sviluppato tecnologie militari (droni e missili) di lungo raggio (e con l’intelligenza artificiale) che possono essere messe a disposizione di europei e americani. In altre parole: l’Ucraina ha certo bisogno di armi e munizioni ma è anche in grado di offrire tecnologia innovativa.

Il “dialogo armato” mette in luce la volontà di combattere e le condizioni per parlare. Da una parte entrambe le parti si dicono di essere in grado di continuare: non vogliono arrendersi o fermarsi. Dall’altra chiariscono che le condizioni per parlare devono tener conto del fattore decisivo del terreno, sul quale nessuno cederà facilmente. I russi in particolare non vogliono rinunciare a ciò che hanno conquistato con la forza; gli ucraini reagiscono mettendoli in guardia: anche se da lontano vi continueremo a colpire comunque.

Gli analisti dicono che Putin stia ammassando 700mila soldati per un’offensiva “estiva”. Il problema è che si è fatto tardi: già in ottobre le condizioni climatiche renderanno tutto più complicato se non proibitivo. La domanda quindi è: perché non si è fatto prima? Intanto le sanzioni mordono: senza causare il tracollo russo (più volte annunciato) pesano sulla crescita. Anche in economia si tratta ormai di una guerra di logoramento, i cui effetti si vedranno con il tempo. Chi ci guadagna è la Cina che ha in mano le sorti della Russia. All’immensa parata di Pechino, Putin appariva decisamente come il numero due accanto a Xi Jinping, e messo quasi sullo stesso piano di un Kim Jong-un particolarmente soddisfatto.

Pechino professa «un’alleanza senza limiti», ma intanto si prende le ricchezze russe: non solo il pipeline ma anche la promessa dell’Artico e delle terre rare siberiane. D’altronde solo i cinesi hanno la tecnologia per estrarle. In fin dei conti la Russia ci ha davvero guadagnato da questa aggressione? Senza Siria, senza Caucaso, con un rafforzamento della Nato (che intendeva indebolire), con l’odio eterno degli ucraini (una volta divisi a metà), con la probabilità di perdere la Georgia e la Serbia, con la freddezza degli stati dell’Asia centrale (soprattutto del Kazakhstan): ne valeva davvero la pena?

La sentenza sarà per gli storici, ma già si vedono molte crepe. Le stesse che si scorgono a Occidente: tutta questo spostare i confini Nato verso Oriente, tutta questa hybris, a cosa è servito? A distruggere l’Ucraina e a gettare la Russia nelle braccia della Cina. Non un grande risultato. Lo sanno anche i bambini: tra i due litiganti, è il terzo che gode.

