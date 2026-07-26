I costi del riarmo e il rischio di un boomerang per l’economia europea

La scelta di aumentare le spese per la difesa è stata compiuta da istituzioni Ue deboli. E potrebbero rallentare la crescita economica e finire, nel lungo periodo, per compromettere la capacità stessa degli Stati di finanziare la difesa del continente
Il riarmo europeo – nelle modalità in cui è stato concepito – rischia di essere un boomerang per la crescita economica di lungo periodo dell’Eurozona. In primo luogo, come messo in evidenza dalla gran parte della letteratura scientifica sull’argomento, l’aumento della spesa per la difesa, in Europa, ha minori effetti moltiplicativi sul reddito nazionale rispetto a un’equivalente aumento di spesa per i servizi di welfare. L’industria militare è, infatti, un’industria ad alta intensità di capitale