Le udienze a Lussemburgo

Il governo e i Cpr in Albania alla prova finale della Corte Ue

Il centro di trattenimento gi Gjader, in Albania
Il centro di trattenimento gi Gjader, in Albania
Il centro di trattenimento gi Gjader, in Albania
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
25 marzo 2026 • 13:26

Gli eventi delle ultime settimane hanno fatto passare quasi sotto silenzio l’esame da parte dei giudici europei su alcune questioni pregiudiziali che determineranno la sorte dei centri italiani oltre Adriatico, uno dei cardini della politica migratoria del governo Meloni. Dovranno valutare se l’Italia avesse il potere di stipulare l’intesa e se le strutture possano essere utilizzate come centri per il rimpatrio

Tra le guerre che infiammano il mondo e gli eventi che agitano la politica interna, è passata quasi sotto silenzio la prima udienza della Corte di Giustizia dell’Unione europea su alcune questioni pregiudiziali che determineranno la sorte dei centri italiani in Albania, uno dei cardini della politica migratoria di Giorgia Meloni. La Corte di Lussemburgo già il 1° agosto scorso ha posto un limite rilevante a questa politica, affermando che la qualificazione di un paese come sicuro resta sottopost

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Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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