Crans-Montana, l’orrore oggi ha un’età: il prezzo della sicurezza e l’offesa del destino

È il rovesciamento repentino della sorte, la tragedia che si dipana nel breve volgere di un lume di candela, ad obbligare a riflettere sulla nostra natura. Crans-Montana è una località di vacanze sofisticata, un luogo invidiabile dove nulla sembra poter intaccare le magnifiche sorti di chi la frequenta. E invece basta una semplice candela a mutare lo scenario ad avvolgere in una pira, speranze, illusioni e futuro

A essere scaramantici, non si sarebbe mai dovuto usare il nome “Constellation” per il locale di Crans-Montana della strage dei ragazzi. Perché ricorda un velivolo dell'Air France precipitato nel 1949 alle Azzorre, una tragedia rimasta nella memoria collettiva d'Europa. A bordo una serie di personaggi illustri, tra cui il campione del mondo di pugilato Marcel Cerdan. Stava andando a New York dove era atteso dalla sua amante Edith Piaf. Constellation era appunto il nome dell'aereo caduto. Allora g