Crans-Montana: le colpe dei gestori e le responsabilità pubbliche, le differenze tra Svizzera e Italia

Il sindaco di Crans-Montana ha riconosciuto che su “Le Constellation” c’è stato un deficit di verifiche. Il dato è rilevante. I previsti controlli annuali, che sono mancati, avrebbero potuto intercettare il rischio concreto prima che si trasformasse in tragedia

A Crans-Montana, dopo giorni di ipotesi, c’è finalmente un punto fermo: il sindaco Nicolas Féraud ha dichiarato che il bar Le Constellation non è stato sottoposto a ispezioni di sicurezza dopo il 2019, mentre in precedenza erano state effettuate nel 2016 e nel 2018. Ma le verifiche devono essere annuali. Il dato è rilevante, perché centra l’attenzione sulle responsabilità pubbliche, specificamente del comune, accanto a quelle già ipotizzate dei gestori del bar. La disciplina vallesana In Svizz