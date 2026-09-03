Crescere a New York senza intelligenza artificiale, storie utili dal Mamdanistan

Cinquantacinque anni dopo il famoso discorso di Nixon sul «nemico pubblico numero uno», quello che diede inizio alla cosiddetta war on drugs, comincia dalle barricate rosse della Grande Mela la war on AI
Notizie dal Mamdanistan (per chi non sapesse di che si tratta: è il nome-meme assegnato ironicamente alla città di New York sotto la guida di Zohran Mamdani). La più grande moratoria contro l’uso dell’intelligenza artificiale nella scuola americana è stata approvata. Cinquantacinque anni dopo il famoso discorso di Nixon sul «nemico pubblico numero uno», quello che diede inizio alla cosiddetta war on drugs, comincia dalle barricate rosse della Grande Mela la war on AI, per evitare che questa tecn