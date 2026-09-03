Nel paese delle meraviglie

Crescere a New York senza intelligenza artificiale, storie utili dal Mamdanistan

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Segui Domani su Google
03 settembre 2026 • 19:41Aggiornato, 03 settembre 2026 • 19:42

Cinquantacinque anni dopo il famoso discorso di Nixon sul «nemico pubblico numero uno», quello che diede inizio alla cosiddetta war on drugs, comincia dalle barricate rosse della Grande Mela la war on AI

Notizie dal Mamdanistan (per chi non sapesse di che si tratta: è il nome-meme assegnato ironicamente alla città di New York sotto la guida di Zohran Mamdani). La più grande moratoria contro l’uso dell’intelligenza artificiale nella scuola americana è stata approvata. Cinquantacinque anni dopo il famoso discorso di Nixon sul «nemico pubblico numero uno», quello che diede inizio alla cosiddetta war on drugs, comincia dalle barricate rosse della Grande Mela la war on AI, per evitare che questa tecn

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE