Cronaca da strumentalizzare. È la stagione dell’infopolitica

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«Io non penso che il ruolo della politica sia commentare i fatti di cronaca», dice Elly Schlein. Lo aveva già dichiarato qualche giorno fa, ospite da In Onda, lo ha ribadito in un’intervista su Il Foglio. Affermazione controcorrente rispetto a una certa tendenza contemporanea. Chiamiamola come ci pare: infodemia, infobesità, infoxication, information overload. Non è chiaro se quella degli Inuit sull’avere cinquanta parole diverse per dire “neve” sia più una leggenda che una verità linguistica, m