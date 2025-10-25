L’editoriale

Da Gaza all’Ucraina, la diplomazia frastornante di Trump è una Babele

Guido Rampoldi
25 ottobre 2025 • 20:11

Dal comando militare per guidare la forza di stabilizzazione nella Striscia al viaggio del presidente Usa in Asia per parlare anche di Russia. Il linguaggio della giustizia internazionale è l’unico che può farsi sentire

La nuova Torre di Babele è il palazzo di Kyriat Gat, nel sud di Israele, che ospita il Civil-Military Coordination Center (Cmcc), la cabina di regia del piano Trump. Da lì i militari e i diplomatici occidentali e mediorientali coordineranno la ricostruzione di Gaza e comanderanno una Forza di stabilizzazione, di decine di migliaia di uomini, incaricata di disarmare Hamas. Questa almeno è la teoria. Nei fatti a Babele non si riesce ancora a decidere chi debba mettere soldati e finanziamenti. I go

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

