Da Gaza all’Ucraina, la diplomazia frastornante di Trump è una Babele

La nuova Torre di Babele è il palazzo di Kyriat Gat, nel sud di Israele, che ospita il Civil-Military Coordination Center (Cmcc), la cabina di regia del piano Trump. Da lì i militari e i diplomatici occidentali e mediorientali coordineranno la ricostruzione di Gaza e comanderanno una Forza di stabilizzazione, di decine di migliaia di uomini, incaricata di disarmare Hamas. Questa almeno è la teoria. Nei fatti a Babele non si riesce ancora a decidere chi debba mettere soldati e finanziamenti. I go