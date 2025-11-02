Da Trump a Meloni, la corruzione del linguaggio porta alla rottura del patto sociale

true false

Nel contesto di crisi attuali, ormai il linguaggio finisce per significare l’opposto di ciò che una parola ha sempre designato. Non è un mero fatto formale perché esso tocca il processo di comunicazione

Assistiamo da tempo ad una fase di crisi delle democrazie occidentali, legata a fenomeni diversi ma fra loro interconnessi che, con inevitabili varianti, interessano diversi paesi europei e gli Stati Uniti: lo svilupparsi di movimenti e partiti populisti e con essi pulsioni nazionaliste con ruoli e peso diversi nei vati paesi; le contraddizioni ed i contraccolpi di una globalizzazione che sempre più emargina i soggetti e i popoli più deboli; la crescente dipendenza della politica dagli interessi