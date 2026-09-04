contro i nazionalismi

Da Trump a Putin, la stupidità dei leader fa danni agli altri e a sé

Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta
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04 settembre 2026 • 19:46

I due presidenti rientrano nella definizione di stupidità dello storico dell’economia Carlo Cipolla: «Causa danno a un’altra persona o gruppo senza ricavare alcun vantaggio per sé». Alla radice sta «l’ideologia nazionalista» di chi crede che fare gli interessi del proprio paese consista nel creare danni ad altri paesi

Mezzo secolo fa, nel suo Le leggi fondamentali della stupidità umana, lo storico dell’economia Carlo Cipolla così definiva lo stupido: un individuo che causa danno a un’altra persona o gruppo senza ricavare alcun vantaggio per sé, o addirittura subendo una perdita. In tale definizione rientrano, purtroppo per noi, i governanti di Russia e Usa. Non v’è dubbio che la decisione di Vladimir Putin di scatenare la guerra contro l’Ucraina per favorire un cambio di regime a lui favorevole sia stata un’a

Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta

Economista e manager, è presidente di UBS fiduciaria, Senior Advisor di UBS Italy Branch e presidente di Assonime, AIFI e Confindustria Cultura Italia. È stato direttore generale di Confindustria e presidente di Marzotto SpA, di Ferrovie dello Stato, de “Il Sole 24 Ore” e del Fondo Italiano d’Investimento.

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