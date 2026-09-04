Da Trump a Putin, la stupidità dei leader fa danni agli altri e a sé

I due presidenti rientrano nella definizione di stupidità dello storico dell’economia Carlo Cipolla: «Causa danno a un’altra persona o gruppo senza ricavare alcun vantaggio per sé». Alla radice sta «l’ideologia nazionalista» di chi crede che fare gli interessi del proprio paese consista nel creare danni ad altri paesi
Mezzo secolo fa, nel suo Le leggi fondamentali della stupidità umana, lo storico dell’economia Carlo Cipolla così definiva lo stupido: un individuo che causa danno a un’altra persona o gruppo senza ricavare alcun vantaggio per sé, o addirittura subendo una perdita. In tale definizione rientrano, purtroppo per noi, i governanti di Russia e Usa. Non v’è dubbio che la decisione di Vladimir Putin di scatenare la guerra contro l’Ucraina per favorire un cambio di regime a lui favorevole sia stata un’a