Dai Maga a Netanyahu: se nessuno si fila più l’imperatore Trump

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Il soft power americani è storia remota, in Iran gli Usa non riescono ad uscire dallo stallo, la Groenlandia ha avuto l’appoggio di tutto il mondo libero, le minacce verso Cuba sono rimaste sulla carta, l’Ucraina è finita sullo sfondo: la verità è che la tracotanza degli Usa trumpiani finora non ha portato nessun risultato apprezzabile