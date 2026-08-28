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Dai vaccini al clima, non è la sinistra a essere ideologica: ma trattiamo gli elettori come adulti

Luca Bottura
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28 agosto 2026 • 19:21

Si taccia di vuota ideologia chi non desideri il ritorno di un patriarcato mediterraneo, il lanciafiamme contro i migranti, i camion parcheggiati in piazza del Duomo. Ma è vero il contrario: ideologico è chi l’ideologico fa

«Scusi, ma lei non sembra un cardiochirurgo». «Certo che no: riparo televisori. Ma rispetto gli italiani. Bisturi!». La vulgata Maga dipinge i progressisti mondiali come un magma di fighetti ideologizzati asserragliati nella ZTL, capaci solo di giustificare le proprie sconfitte additando l’ignoranza altrui. Lo sa bene Stefano Bonaccini, additato ieri da una massiccia campagna fratellista – imbastita dai social media manager, cavalcata dalla Maga di Palazzo Chigi – per aver sottolineato un dato s

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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