Ciò che accomuna i presidenti di Campani, Puglia, Toscana e Veneto, ricandidabili e non, è il desiderio di riconferma. Se questo impulso vale per chi occupa cariche di livello sub-nazionale e con una visibilità concentrata prevalentemente nel proprio territorio, possiamo immaginare come potrebbe sentirsi un primo ministro eletto direttamente

Le grandi manovre per le prossime elezioni regionali sono in pieno svolgimento. Le regioni di peso che andranno al voto comprendono, Campania, Puglia, Toscana e Veneto (cui si aggiungono le Marche). Tre sono governate dal centro-sinistra, il Veneto dalla Lega. Gli attuali presidenti di regione vorrebbero ricandidarsi, alcuni anche in barba alle norme che lo impediscono. Tutti comunque stanno occupando la scena politica. E persino il più defilato di tutti, Eugenio Giani, presidente della Toscana, è uscito dal cono d’ombra per marcare il territorio, esplicitando la sua ferma intenzione a ripresentarsi. Per lui, almeno, non ci sono impedimenti formali.

Elezione diretta

Questi atteggiamenti fanno parte di quella naturale, inevitabile, ambizione che anima ogni persona che si impegna in politica ai livelli alti. Infine, last but not least, chi occupa posizioni apicali ama rimanere in quelle posizioni a meno di assumerne di più prestigiose.

Tutto ciò non deve scandalizzare, fa parte del gioco, purché ben regolato. In questo caso abbiamo tuttavia un fattore ulteriore da tenere in conto. I presidenti di regione sono eletti direttamente, seppure con alcuni differenze da regione a regione grazie all’autonomia concesso con il Titolo V.

In generale, per i meccanismi elettorali con cui si insediano, godono, salvo casi limite, di maggioranze solide e sono quindi abbastanza liberi di agire. Questa condizione li svincola quindi da fedeltà partitiche.

Puglia, Campania e Veneto

Le alzate di testa dei vari presidenti si spiegano anche così. In Puglia, Michele Emiliano vuole continuare ad essere il master of the play e a stendere la sua ombra protettiva, si fa per dire, sul naturale candidato della sinistra, l’ex sindaco di Bari e ora parlamentare europeo Antonio Decaro.

In realtà, il trionfo personale di quest’ultimo alle elezioni europee dello scorso anno (quasi 500.000 preferenze) gli dovrebbe garantire un successo così tondo da non inquietarlo per la presenza del suo ex mentore.

Del campano Vincenzo De Luca si è detto e scritto molto in quanto la sua personalità catalizza l’attenzione. Al di là del suo stile pirotecnico tutti gli riconoscono indubbie qualità di amministratore, ovunque abbia governato. Allo stesso tempo non voleva cedere la posizione tanto che ha fatto votare una norma regionale che gli consentiva di ripresentarsi; ma si è dovuto fermare di fronte alla riconferma dell’Alta corte del veto al terzo mandato.

Nonostante ciò rimane in campo perché intende ottenere qualche compensazione per la perdita dello scranno facendo pesare, soprattutto a fronte della propria segretaria, il proprio cospicuo bacino di voti.

Infine il presidente del Veneto Luca Zaia. In questo caso il leghista non dispone, come De Luca, solo di un buon seguito: è un doge egemone della sua regione che con la sua lista personale aveva raccolto quasi il 50 per cento dei voti alle ultime regionali. È in grado di imporre qualunque candidato con il suo appoggio. Per ora rimane più defilato rispetto agli altri perché certo meno saturnino (e perché tra un po’ si vota per il sindaco di Venezia).

Il premierato

A ogni modo ciò che accomuna i quattro presidenti, ricandidabili e non, è il desiderio di riconferma. Il ché riporta in primo piano la questione del premierato. Se questo impulso vale per chi occupa cariche di livello sub-nazionale e con una visibilità concentrata prevalentemente nel proprio territorio, possiamo immaginare come potrebbe sentirsi un primo ministro eletto direttamente.

E ancora, se persino in un sistema politico rodato da 200 anni di democrazia come l’America abbiamo un presidente che deborda dai limiti costituzionali e, grazie anche ai nuovi media, si muove libero da ogni freno, tanto che i tweet sulla sua piattaforma hanno ormai valore di legge cosa potrebbe succedere in un paese sensibile al populismo come il nostro?

Consegnare con il volere del popolo il potere a una persona rischia di provocare qualche piccolo o grande delirio di onnipotenza. Le intemperanze dei quattro presidenti di regioni in scadenza suonano un campanello d’allarme sull’introduzione del premierato.

