Dall’inflazione ai sondaggi, Trump e l’ira di un presidente goffo

true false

I prezzi galoppano, la fiducia dei consumatori crolla, molti repubblicani prendono le distanze: il tycoon reagisce in maniera sempre più goffa e rabbiosa. Anche perché spera di alimentare quella polarizzazione senza la quale non esisterebbe: come figura pubblica, come politico. E in ultimo, come presidente

È un Trump goffo, rabbioso e difensivo quello che vediamo in azione in questi ultimi tempi. Costretto a fronteggiare difficoltà nuove e forse inattese. Le prime davvero significative di questa sua seconda esperienza presidenziale. Con l’inflazione che continua a mordere, dati sull’occupazione che debbono preoccupare e indici di fiducia dei consumatori – di tutti i parametri e sondaggi di cui ci nutriamo, quelli che hanno forse il maggior significato politico – che precipitano ai minimi storici,