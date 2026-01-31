Dall’urlo di Bruce Springsteen all’Italia sbriciolata: è l’inverno del ‘26

La canzone di Bruce Springsteen, destinata a diventare la colonna sonora di questa stagione: come negli Stati Uniti sconvolti dall’uragano Trump e dalle milizie dell’Ice, nel nostro paese siamo in disperata ricerca di un progetto, di un pensiero per riemergere. Sono le cronache di uno sfinimento emotivo, che ve ben oltre la politica
Ricorderemo i nomi di chi è morto/Nell'inverno del '26 /Sulle strade di Minneapolis. È già storia l'ultima settimana del gennaio 2026, gli agenti Ice che arrestano anche i bambini, sparano, uccidono. La settimana in cui Masha Gessen scrisse sul New York Times che gli Stati Uniti di Trump assomigliano a quanto conosciuto attraverso i racconti familiari nell'Unione sovietica: «Un regime basato sul terrore dispiega la violenza per ribadire che chiunque può esserne vittima. Il presidente Trump sta u