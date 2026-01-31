Dall’urlo di Bruce Springsteen all’Italia sbriciolata: è l’inverno del ‘26

true false

La canzone di Bruce Springsteen, destinata a diventare la colonna sonora di questa stagione: come negli Stati Uniti sconvolti dall’uragano Trump e dalle milizie dell’Ice, nel nostro paese siamo in disperata ricerca di un progetto, di un pensiero per riemergere. Sono le cronache di uno sfinimento emotivo, che ve ben oltre la politica