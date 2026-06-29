Danza kuduro per i leghisti. Papeete, nostalgia canaglia

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Si intitola “L’Italia che ci Lega” e già dalla grafica dice molto di sé: una piazza, disegnata con l’Ia, popolata da operai e donne in tailleur, tutti sorridenti e muscolosi, mentre il volto di un uomo che si suppone essere Salvini ma che somiglia pericolosamente a Pozzolo svetta su un maxischermo

La guerra dei tormentoni estivi, quest’anno, si combatte su un campo di battaglia antico come la notte: Meridione contro Settentrione. Se Serena Brancale e Levante hanno adunato il grande esercito del Sud, fatto non di neo-borbonici e inguaribili gattopardi ma di lavoratori emigrati nel triangolo industriale e che in estate tornano al paese di origine, come recita militarmente il ritornello di Al mio paese, la bollente risposta padana viene dalla roccaforte di Milano Marittima. Al raduno dei gio