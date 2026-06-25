Oltre il duplice delitto di Camaiore, nell’Italia omotransfobica il cinismo diventa arma

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Se è prematuro attribuire una matrice alla morte di Mirko Moriconi e Kety Andreoni, il duplice delitto non avviene nel vuoto. Anche la geografia della violenza è suggestiva, nella Versilia delle drag queen e del generale Vannacci. La recrudescenza dell’odio avviene nel paese in cui si chiede ai genitori se per caso hanno qualcosa in contrario al fatto che i figli seguano un corso di educazione sessuo affettiva