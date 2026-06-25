il duplice omicidio in toscana

Oltre il duplice delitto di Camaiore, nell’Italia omotransfobica il cinismo diventa arma

Danilo Fastelli
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25 giugno 2026 • 20:32Aggiornato, 25 giugno 2026 • 20:33

Se è prematuro attribuire una matrice alla morte di Mirko Moriconi e Kety Andreoni, il duplice delitto non avviene nel vuoto. Anche la geografia della violenza è suggestiva, nella Versilia delle drag queen e del generale Vannacci. La recrudescenza dell’odio avviene nel paese in cui si chiede ai genitori se per caso hanno qualcosa in contrario al fatto che i figli seguano un corso di educazione sessuo affettiva

Non sappiamo e forse non sapremo mai cosa abbia spinto Piero Moriconi (63 anni) a uccidere a fucilate la moglie Kety Andreoni (52) e il figlio Mirko (24) nelle campagne di Camaiore (Lucca). La ricerca del “movente” è spesso un esercizio nel vuoto, che risponde al bisogno di trovare un senso all’inspiegabile, scacciare l’ignoto. Chi può tracciare il percorso che porta un padre a uccidere il figlio? Ma tra le derive del dibattito politico c’è il vizio di innalzare nel giro di minuti singoli fatti

Danilo Fastelli
Danilo Fastelli
Danilo Fastelli

Giornalista, 1981, maremmano di confine. A Domani è caporedattore digitale. Ex vicedirettore al Tirreno, ha lavorato anche a Gedi digital, Agenzia giornali locali gruppo Espresso (Agl) e Kataweb

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