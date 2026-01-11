Esportare la democrazia del business, per Trump gli uomini sono importanti solo se ricchi

È un mondo di cose quello che il presidente Usa vuole conquistare. Gli esseri umani sembrano trovarsi li per caso. Pare essere questa l’ultima versione della democrazia che l’occidente vuole esportare, la democrazia delle cose, senza più cittadini o esseri umani
Leo Strauss – un nome simbolico, perché spesso usato dalla destra americana per legittimare culturalmente la barbarie – sosteneva che non c’è nulla di peggio di quando la politica diventa esclusivamente «amministrazione delle cose», dimenticandosi di esercitare il «governo degli uomini». È una distinzione utile, che restituisce uno dei tanti abissi etici e politici in cui stiamo sprofondando. Quando sento parlare Donald Trump, infatti, mi domando che fine facciano – dal punto di vista della sua