Il peso della denatalità non può essere scaricato solamente sulle donne

true false

La negligenza colpevole e nascosta dei padri è l’ingiustizia più grave, e anche il fattore di freno reale della natalità. E ci sarebbero molte misure capaci di risolverla, aumentando gli incentivi a una divisione equa del lavoro di cura fra i generi

Le ingiustizie peggiori sono quelle nascoste dai luoghi comuni, dalle scelte linguistiche ovvie. Nella discussione periodica sul calo delle nascite in Italia ci sono due luoghi comuni che celano grandi ingiustizie. Non nascono bambini, in Italia, perché fare la madre e lavorare (o semplicemente vivere una vita non meramente di servizio) è un peso enorme. E ciò che si dovrebbe fare è sollevare le madri da questo peso, con le più svariate soluzioni: aiuti economici, incentivi, strutture sociali, a