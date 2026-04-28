il commento

La destra erede del fascismo eviti di dare lezioni su Israele

Franco Monaco
Franco Monaco
Franco Monaco
28 aprile 2026 • 20:17

Chi, per statuto e per missione come l’Anpi, mira a custodire e promuovere la memoria viva della Liberazione non può prescindere dal contributo degli eredi di quella tradizione che ha pagato il prezzo più caro agli orrori del nazifascismo

Davvero incresciose le polemiche seguite alla manifestazione del 25 aprile a Milano. Persino la ricostruzione dei fatti diverge. Qualche punto tuttavia può essere fissato. Il primo è che la contestazione della partecipazione al corteo della Brigata ebraica va condannata. Il secondo è che, come ha osservato Edith Bruck, meglio sarebbe stato non esibire la bandiera di Israele. Ancor più stonata, se vi è stata, l’esibizione delle immagini di Trump e di Netanyahu. Personalmente, conoscendo nominativ

Per continuare a leggere questo articolo

Franco Monaco
Franco Monaco
Franco Monaco
VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE