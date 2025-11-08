il commento

Destre e Mamdani: effetto “macachi” contro il diverso

Guido Rampoldi
08 novembre 2025 • 19:44

Le tesi del neurobiologo Sapolsky sugli automatismi del noi/loro dicono molto sulla politica globale dei nostri tempi, dall’aggressività verso gli immigrati. Sono i meccanismi per i quali la destra americana cerca di delegittimare il nuovo sindaco di New York

In un numero dedicato ai nazionalismi, anni fa la rivista di politica estera Foreign Affairs inserì a sorpresa le tesi di un neurobiologo, Robert Sapolsky, che andrebbero tenute in considerazione per spiegare le opposte reazioni suscitate nel mondo dalla vittoria di Zohran Mamdani. Secondo Sapolsky nei grandi primati le sinergie tra un ormone, l’ossicitina, e strutture del cervello come l’amigdala, operano una distinzione immediata tra individui appartenenti al proprio gruppo e individui apparte

Per continuare a leggere questo articolo

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE