Dobbiamo rassegnarci a un mondo dominato dalla forza, in cui l’idea di un ordine globale fondato sul diritto internazionale, faticosamente costruita e tenuta in piedi dalla fine della seconda guerra mondiale, vada definitivamente in frantumi? I leader e i cittadini, non solo progressisti ma semplicemente democratici, di tutti i paesi liberi farebbero bene a non farsi trascinare lungo questo crinale catastrofico, imposto da Netanyahu e da Trump – e prima da Putin.

L’Europa in particolare, e con lei l’Italia, non può assistere inerte, né tantomeno complice, alla distruzione delle regole e alla demolizione delle istituzioni internazionali, regole e istituzioni che non a caso l’Unione ha incorporato nella sua costruzione politica e ideale (e di cui beneficia).

Ma che cosa fare? Un aspetto è stato finora sorprendentemente trascurato nel nostro dibattito pubblico. Il ruolo della Cina. Cioè del principale alleato e sostenitore della Russia e dell’Iran (come l’Occidente lo è per Israele). Un accordo fra l’Occidente e la Cina è l’unica via per poter ricostituire un nuovo ordine globale, fondato sul diritto e sulla cooperazione.

Va premesso che il regime cinese negli ultimi quindici anni è regredito, anziché andare avanti come molti auspicavano, nelle libertà civili e politiche; e questo nonostante abbia continuato a crescere e a migliorare la sua capacità innovativa, abbia cominciato a ridurre le disuguaglianze e ad affrontare (con più successo di noi in diversi ambiti) la conversione ecologica. Piaccia o meno, il regime cinese oggi non può essere piegato né sul piano commerciale, a meno di costi disastrosi per la nostra economia, né su quello militare, a meno di costi ancora più terribili e inimmaginabili. Ma i margini per lavorare a un accordo esistono.

La Cina beneficia della globalizzazione commerciale. Questa va ripristinata e garantita, ottenendo in cambio un accordo internazionale che regoli il sistema finanziario: ponendo limiti alla finanza speculativa, cresciuta enormemente in questi decenni, e creando un catasto finanziario globale così da eliminare i paradisi fiscali. Un accordo simile a quello di Bretton Woods, nel campo occidentale, che accompagnò il miracolo economico, ma più ampio e aggiornato naturalmente alle nuove tecnologie.

Questo permetterebbe ai paesi democratici di attuare con efficacia tassazioni progressive e politiche espansive, in modo da ridurre le disuguaglianze e tutelare l’ambiente. Beninteso, per funzionare un accordo di questo tipo fra Cina e Occidente deve prevedere la rinuncia reciproca al cambiamento di regime, come avveniva durante la Guerra fredda in Europa (che infatti alla fine abbiamo vinto). Nondimeno, andrebbero poste per tutti gli aderenti, compresi alcuni nostri alleati, alcune condizioni: il rispetto dello stato di diritto, nonché quello dei diritti civili fondamentali e dei diritti dei lavoratori.

La Cina nel complesso ci guadagnerebbe. E ci guadagneremmo anche noi. A perderci sarebbe una minoranza di privilegiati che oggi, però, ha le redini del potere economico mondiale.

Mai come in quest’epoca abbiamo avuto bisogno di istituzioni internazionali e della cooperazione globale. Non solo per evitare o limitare la guerra, l’imprescindibile punto di partenza. Ma per affrontare la gigantesca crisi climatica e per governare tecnologie sempre più potenti, orientandole al benessere dell’umanità e al rispetto dei diritti fondamentali. E per ridurre le disuguaglianze e creare un’economia globale fondata su innovazione e partecipazione: obiettivi che passano per intese fra le grandi potenze volte esplicitamente a questi grandi obiettivi. Si tratta di un approccio agli antipodi da quello muscolare di Trump. Il quale sin dall’inizio ha individuato nella Cina il grande nemico sistemico e che, anche solo per questo, non potrà mai favorire la pace e rischia anzi di farci precipitare in una guerra mondiale. Proprio qui però l’Europa può e deve giocare un ruolo: non accodarsi a Trump, ma mediare fra gli Usa e la Cina per un nuovo accordo globale.

