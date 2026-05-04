Il diavolo veste Bezos: al Met Gala la moda è arte, ma invece l’eleganza?

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Jeff Bezos e Laura Sánchez, neo presidenti onorari del Met, dopo aver occupato il suolo lagunare con grande discrezione, hanno spostato la loro sobria attenzione sul tempio del glamour newyorkese

Ecco la notte del primo lunedì di maggio. Quella in cui ciascuno può indossare la divisa di fashion police, sfogliare una galleria di foto e commentare con un senso di superiorità che oscilla tra Enzo Miccio e Miranda Priestly gli abiti delle celebrità riunite sul tappeto rosso più atteso dell’anno. Il Met Gala, osservato da lontano, è una costosissima ed eccentrica festa a tema in cui è possibile vedere Rihanna vestita da papa, Jared Leto con una copia della sua testa decapitata in mano a mo’ d