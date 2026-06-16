Dietro il nulla dell’intesa c’è una volgare distopia

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Di certo è difficile trovare simbolo più emblematico del declino degli Usa di quella gabbia nel prato della Casa Bianca e di quei gladiatori di oggi che combattevano sotto l’occhio compiaciuto ed eccitato del presidente. Ed è impossibile non mettere in relazione questa tracotanza con la sua politica estera a dir poco erratica

Mentre annunciava il raggiunto accordo con l’Iran, Donald Trump celebrava il suo ottantesimo compleanno (e i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza) con una serie di combattimenti di arti marziali miste in una gabbia e in un’arena appositamente installate sul prato della Casa Bianca. In una presidenza ricca di momenti distopici - nei quali grottesco e tragico, commedia e dramma spesso s’intrecciano inestricabilmente – quanto accaduto domenica scorsa ha rappresentato qualcosa di unico e, app