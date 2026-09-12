Dietro le illusioni vendute da Musk c’è un capitalismo autodistruttivo

Il progresso tecnologico non risolverà da solo squilibri che richiedono interventi politici. Dietro l’idea che si possa presto avere tutto senza neppure lavorare, c’è un piano oligopolistico e antidemocratico, ma soprattutto, c’è un sistema fallimentare
In un’intervista all’Economist, Elon Musk sostiene che l’Intelligenza artificiale consentirà presto a chiunque di «avere qualsiasi cosa riesca a immaginare» senza lavorare. La visione affascina perché invita a non credere che il futuro debba assomigliare al presente. A mente fredda, però, riemerge la vecchia illusione che la tecnologia permetta all’economia di superare ogni limite. Produrre richiede materia ed energia e genera impatti ambientali che si ritorcono contro di noi. Viene allora il so