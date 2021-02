Vi è un problema all’origine del passo indietro della politica che dovrà essere esaminato una volta pacati gli umori: la scarsità del bene “fiducia”. Da cui deriva la scelta di un attore esterno. Una soluzione che ricorda antiche diffidenze: nel comune fiorentino del Trecento, il Podestà (potere esecutivo eletto annualmente) veniva scelto tra cittadini forestieri per rendere imparziale l'istituzione. Di questo c’era bisogno perché il comune era un patto tra corporazioni e gruppi disomogenei e spesso nemici.

Una società corporata non può godere della fiducia che nasce da un sistema imparziale di norme. Il suffragio universale e la rappresentanza politica hanno risolto il problema della sfiducia tra le parti.

La mescolanza delle appartenenze sociali grazie al voto individuale ha facilitato l’accettazione della regola di maggioranza e dell’opposizione legittima.

Le democrazie moderne hanno risolto gli antichi problemi di disunione immettendo le parti sociali in una sovranità politica nazionale su base giuridica e istituzionale. Ha reso possibile la traduzione politica degli interessi. L’esito è stato l’accettazione a stare al gioco anche quando non parte della maggioranza. Così è caduto il bisogno di rivolgersi ad un attore esterno per trovare unione.

Nel nostro paese questo bisogno non è mai scomparso. Il governo Draghi può essere interpretato secondo il modello antico: quando la decisione riguarda questioni “corpose” tutte le parti vogliono stare dentro il gioco direttamente, perché non si fidano degli istituti rappresentativi e del governo di una maggioranza. Chi sono “le parti” in questione? Non i partiti o i gruppi parlamentari.

Anzi, la loro debolezza rappresentativa è alla base del ricorso all’attore esterno. Che deve, si badi bene, prefigurare l’unità delle forze sociali, non semplicemente dei partiti che siedono in parlamento. E allora, come può il “produttivo” Nord non abbia una voce diretta in queste decisioni “corpose”? Davvero si poteva pensare che un governo Conte II, rappresentativo del Sud e del Centro, potesse far dormire sonni tranquilli l’Italia d’oltre Po?

La pattuglia di Forza Italia non basta. Servono tutte le armate nordiche. Ecco allora che l’anima non populista della Lega viene tirata fuori dalla naftalina con un Salvini giocoliere trasformista che ci dice che la Lega è più varia di quel che egli mostra, e che la sua fede ordoliberale non stride affatto con un governo di “unità”.

L’Italia è un patchwork territoriale, con un sud disgregato e ai margini, un centro organico di benessere diffuso, un nord con un ribollire di ambizioni ipertecnologiche e affariste che sentono un po’ distanti le altre due Italie, e comunque di esse non si fidano quando si deve decidere su questioni “corpose”. E’ impensabile che il governo Draghi non includa le tre Italie.

Infatti Draghi ha proposto un governo di “unità” – non di “unità nazionale”. Ha inteso proporre una “unità” socio-economica. E’ dunque irrealistico pensare che la Lega resti fuori. Ma è poco saggio che fuori ci restino Pd, LeU e M5S. Quel che c’è dell’alleanza giallo-rossa deve restare e cooperare in preparazione del dopo Draghi. E’ strategico che resti nel governo di “unità” con un intento aperto al domani.

