Disinnescare le ultradestre, con le parole e l’accoglienza

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La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e i buoni sondaggi di Vannacci forse non erano inaspettati, forse erano solo un’eventualità rimossa, e generano una serie di reazioni consuete. Si dice che i dirigenti degli altri partiti sono stati ciechi e sordi, e devono farsi carico delle istanze cui l’ultradestra dà una voce distorta. Oppure devono fare argine all’ondata. E si dice pure che la democrazia è fragile, perché minacciata dall’estremismo e perché gli estremisti ne usano le procedure per prend