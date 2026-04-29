Dissociarsi da Netanyahu, perché la comunità non può più tacere

La semplificazione banalizzante che i media dell’algoritmo digitale ci apparecchiano ogni giorno, infatti, ha finito col sovrapporre il leader d’Israele agli Israeliani, non più distinguendo tra governo e popolo e confondendo agli occhi del mondo le responsabilità
La domanda che incombe sgocciolando giorno dopo giorno in uno stillicidio che si appesantisce di cronaca in cronaca è: c’è nell’aria un rigurgito di antisemitismo? Fermiamoci solo alle ultime, trascurando la dose, ormai non irrilevante, delle profanazioni di pietre d’inciampo, della profusione di svastiche in giro per muri, del rifiorire di sottoculture nazifasciste in forma di libretti e di vendite del Mein Kampf a cent’anni dalla nascita. Tra le ultimissime ci sono l’estromissione della brigat