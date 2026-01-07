Quelle relazioni tra l’imperialismo e la fuga dal dollaro

true false

La quota degli scambi mondiali effettuati in dollari nei decenni ha continuato a diminuire in maniera sostanziale, in parallelo al declino relativo dell’economia Usa. Ebbene, è un tema che si è intrecciato sia con il conflitto in Iraq nei primi anni duemila che con l’attacco alla Libia nel 2011 e ora con Maduro, che aveva avviato un processo di de-dollarizzazione dell’economia venezuelana