Quelle relazioni tra l’imperialismo e la fuga dal dollaro

La quota degli scambi mondiali effettuati in dollari nei decenni ha continuato a diminuire in maniera sostanziale, in parallelo al declino relativo dell’economia Usa. Ebbene, è un tema che si è intrecciato sia con il conflitto in Iraq nei primi anni duemila che con l’attacco alla Libia nel 2011 e ora con Maduro, che aveva avviato un processo di de-dollarizzazione dell’economia venezuelana
Se c’è un tema ricorrente nelle guerre scatenate dagli Usa negli ultimi decenni, questo risiede nel tentativo di contrastare la cosiddetta de-dollarizzazione, ovvero il fenomeno per il quale la quota degli scambi mondiali effettuati in dollari tende a decrescere. Il Fondo monetario internazionale stima che la quota di riserve delle banche centrali denominate in dollari si è ridotta dal 75,1 per cento del 2001 (anno dell’ingresso della Cina nell’organizzazione mondiale del commercio) al 57,8 per