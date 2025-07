Alla fine di questa vicenda avremo una America più forte e una Europa in ginocchio, economicamente e politicamente. E una potenza egemone in mano a un autocrate che farà quello che vuole degli alleati, perché li considera vassalli

L’Europa sta inabissandosi in una nuova Monaco 1938. Non certo per arrendevolezza nei confronti della Russia, anzi a volte va anche sopra le righe censurando gli artisti compiacenti con il regime putiniano mentre non chiede attestati di dissociazione dal criminale Netanyahu agli artisti israeliani (il solito doppio standard, ahinoi); quanto piuttosto per aver piegato il capo fino ad un umiliante inchino con tanto di bacio dove chiedeva Donald Trump.

Per mesi gli europei hanno trattato per gestire un dazio generalizzato del 10 per cento. Poi il presidente Usa ha cambiato idea: ha detto no, voglio di più, come quei feudatari che chiedevano ai propri sudditi sempre di più sapendo che avrebbero ubbidito. E prontamente gli europei hanno chinato la testa tanto che ora si parla di un 15. Che successo!

Trump si può permettere di fare il bello e il cattivo tempo con tutti, meno con la Cina ovviamente, perché conta su molte quinte colonne in Europa. Gli alleati continentali del presidente remano contro gli interessi europei sia per indebolire l‘Unione, che hanno sempre avuto in dispetto, sia per acquisire crediti e gratitudine oltreoceano. Capofila di questo schieramento sono Viktor Orbán e Giorgia Meloni.

La premier non ha mancato di sottolineare che una guerra commerciale non conviene a nessuno ed è necessario trovare un accordo. Parole sante, come quelle di Neville Chamberlain e Benito Mussolini a Monaco, nel 1938 di fronte al Führer: volevano rabbonirlo concedendogli quello che chiedeva; sappiamo com’è andata a finire. Trump si comporta anch’egli da autocrate.

Le speranze che lui e la sua impostazione politico-culturale siano spazzate via dalle urne rischia di essere una pia illusione perché un risultato negativo sarebbe tacciato di falso, inquinato o quant’altro. Con la sua sfacciataggine e assenza di princìpi democratici (per non dire etici: non dimentichiamo le accuse di aggressioni sessuali e vediamo se verrà fuori qualcosa dal caso Epstein) un risultato a lui contrario potrebbe essere invalidato ricorrendo anche alla forza. E avremmo una Capitol Hill moltiplicata per cento.

La capitolazione dell’Europa sembra ineluttabile. Solo il presidente francese mostra una gallica postura. Ma senza la sintonia d’un tempo con la Germania, in mano al peggior cancelliere della storia, e senza l’appoggio dell’Italia – un tempo garantito pur con qualche resistenza mentre oggi andiamo in direzione opposta – ci sono poche speranze. Trump affonda la sua lama nel burro della disunione e dell’inconsistenza dell’Ue.

Il fatto che i governi e la dirigenza comunitaria non abbiano il coraggio di rispondere a tono – il viaggio inconcludente della Commissione in Cina attesta ulteriormente l’asservimento alle richieste americane – è ben compreso dal sistema industriale.

È ovvio che mantenendo la loro produzione in Europa le imprese rischiano di essere soggette a questi e ulteriori dazi con conseguenti perdite. Di conseguenza in tanti stanno pensando di trasferire le loro produzione negli States.

Così avremo oltre al danno la beffa: le nostre industrie saranno danneggiate dalle pesanti gabelle e ci priveranno del loro contributo alla ricchezza nazionale, mentre aumenterà quella americana. Gli economisti si sgolano nel dire che i dazi fanno male a tutti e soprattutto a chi li impone. Al momento attuale, almeno a prima vista, non sembra proprio.

Gli Stati Uniti recuperano miliardi di dollari migliorando il gettito dell’interscambio di merci e mantengono il loro avanzo nei servizi. C’è poi un altro risvolto della guerra commerciale, quello più squisitamente politico dei rapporti di forza. Imporre un dazio e modificare a piacimento i termini, sia per quanto riguardo le quote che i tempi, mette gli altri in affanno.

In assenza di reazioni ferme, Trump gioca come un gatto con il topo (che non si permette nemmeno un ruggito…). Alla fine di questa vicenda avremo una America più forte e una Europa in ginocchio, economicamente e politicamente. E una potenza egemone in mano a un autocrate che farà quello che vuole degli alleati, perché li considera vassalli.

© Riproduzione riservata