Donald Trump aveva bisogno di una vittoria qualsiasi per scacciare, almeno per un attimo, tutti i fantasmi che nelle scorse settimane si sono addensati attorno al caso Epstein. I retroscena dei media americani parlano di un presidente furente che si sta faticosamente trattenendo dal licenziare i responsabili della maldestra gestione di una vicenda che sta spaccando il mondo Maga e non accenna a svanire, e perciò insegue da tempo un’efficace arma di distrazione.

Il colpo di scena che cercava è l’accordo commerciale con l’Unione europea. Non un patto epocale, ma abbastanza per permettergli di reclamare una vittoria.

L’intesa stabilisce un dazio uniforme del 15 per cento sulla stragrande maggioranza delle merci europee dirette negli Stati Uniti. È la metà dl 30 per cento minacciato dalla Casa Bianca, ma triplica le tariffe pre accordo. In cambio, l’Unione europea si impegna a investire 600 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali e tecnologici in territorio statunitense, oltre ad acquistare energia americana – soprattutto gas naturale liquefatto – per un valore di 750 miliardi in tre anni.

Trump ha presentato l’accordo come una conferma della sua strategia muscolare per riequilibrare le presunte ingiustizie nei rapporti commerciali. Ma la realtà è più complicata. L’Europa si è presentata divisa, incerta, logorata da contrasti interni e preoccupata per le conseguenze di una guerra commerciale totale, e alla fine ha prevalso la linea del contenimento.

Tempismo

Dal punto di vista della Casa Bianca, il tempismo non poteva essere migliore. L’accordo arriva nel momento in cui Trump è più vulnerabile. La storia dell’uomo forte che piega i disprezzati parassiti europei (ai quali aveva già imposto l’incremento delle spese militari nell’ambito Nato) è un toccasana per la sua base, messa a dura prova in questi mesi dall’aggressività militare, dalla lotta interna sui dazi, da una lacerante manovra che aggiunge una montagna di debito e, infine, dal caso Epstein, che in qualche modo contiene tutte le liti e le paranoie che attraversano il campo repubblicano.

I sondaggi hanno toccato il punto più basso della popolarità nel secondo mandato, e la Casa Bianca trova un minimo di consolazione soltanto se guarda i numeri del Partito democratico, che sono scesi anche più in basso di quelli del Gop.

Fuori dagli Stati Uniti, nessuno si illude che Trump smetterà di usare i dazi come strumento di politica estera, ma nella sua logica funziona. Il presidente americano ha ottenuto ciò che voleva: titoli trionfanti che certificano la vittoria sull’Europa sul terreno che più gli è caro, quello dei numeri. Poco importa che molti dettagli dell’accordo restino vaghi (dalla lista dei prodotti esentati alle condizioni per i settori sensibili come vino, farmaci, componenti auto).

La domanda che resta aperta è se questa vittoria – costruita con la pressione, l’isolamento e la minaccia – sia sostenibile. Se l’America di Trump possa davvero reggere un modello commerciale fatto di accordi bilaterali forzati, anziché di regole condivise, si vedrà, ma il metodo di Trump contempla soltanto ragionamenti di breve periodo, e in questa fase delicata la priorità era uscire dall’angolo nel quale il presidente si è cacciato con la disastrosa gestione di vari casi che stanno fratturando la sua maggioranza.

