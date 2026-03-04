Donald Trump gioca con il fuoco e rischia di perdere tutto

true false

La guerra in Iran, che spaventa e preoccupa, l’indice di fiducia dei consumatori che è crollato di quasi dieci punti, la rabbia crescente del mondo Maga: nessun presidente è mai riuscito a sopravvivere al combinato disposto di fattori del genere

I primi sondaggi sulle reazioni dell’opinione pubblica statunitense alla decisione di muovere guerra all’Iran indicano come una larga maggioranza di americani, inclusa un’ampia percentuale di repubblicani, sia contraria (circa il 50 per cento) o incerta (il 30 per cento). Solo una minoranza che non supera il 20-25 per cento sarebbe favorevole. Si tratta di dati ancora volubili, destinati a mutare a seconda dell’andamento del conflitto e della capacità di Trump di offrire, come gli è riuscito in