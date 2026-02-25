Dopo il FantaSanremo ora tocca al FantaReferendum: Fazzolari schiera subito Putin

true false

Il primo giocatore che inaugura il torneo è Fazzolari, il quale schiera Putin nella squadra del No. Sappiamo anche che Giovanni Falcone, sulla base di dichiarazioni risalenti a più di trent’anni fa, è stato assegnato a quella del Sì. Urge scoprire in quali leghe troviamo la regina Elisabetta, Alberto Sordi, Napoleone

Non si applica per la settimana di Sanremo l’antico principio greco della ekecheiria, la tregua della guerra per le Olimpiadi. Non solo non vale: l’impressione è che la gara canora fornisca ottimi spunti bellici per i conflitti referendari in corso. Arrivati fin qui, se Ignazio La Russa attribuisse alle toghe rosse la responsabilità della ritirata di Pucci dal festival nessuno si stupirebbe più di tanto, e si comincia a parlare di separazioni di carriere pure per presentatori e direttori artisti