Il commento

Dopo Sharm el Sheikh una conferenza di pace per tutto il Medio Oriente

Maurizio Delli Santi
08 ottobre 2025 • 20:13

Le trattative in Egitto sul futuro di Gaza aprono tenui spiragli di dialogo in un contesto di fragili equilibri e diffidenze. Ma sarà necessario implementare quanto prima il processo in una iniziativa ormai ineludibile: una conferenza di pace per il Medio Oriente, dove in luogo di una “pace imposta” maturi una pace condivisa e garantita da un rinnovato multilateralismo

L’incontro di Sharm el Sheikh è solo una tappa nel complesso processo di riapertura del dialogo in un contesto segnato dal conflitto e dalla radicalizzazione specie dopo il massacro del 7 ottobre, la reazione smisurata di Israele e la strumentalizzazione di attori regionali interessati alla frattura del Medio Oriente. La disponibilità di Hamas a discutere il rilascio degli ostaggi, subordinata al ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e a una gestione da parte di una rappresentanza palestinese

Per continuare a leggere questo articolo

Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE