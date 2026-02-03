Il “federalismo pragmatico” di Draghi dev’essere il nuovo orizzonte dell’Ue

true false

Ripensare le strutture istituzionali europee: nelle parole dell’ex premier si trova l’urgenza di un protagonismo internazionale al quale, più o meno consapevolmente e deliberatamente, gli europei rinunciarono 80 anni fa. Se sarà pragmatico, il loro protagonismo contribuirà a dar vita ad un ordine internazionale fondato sui valori di pace, giustizia sociale, prosperità

Sbaglia chi pensa che in questi tempi operare per cercare di dare vita ad un ordine politico internazionale sia tempo buttato via. Vero è che alcuni importanti players o aspiranti tali operano in chiave antitetica, ma si possono già individuare fenomeni e strategie che contrastano i loro obiettivi. “Fare più grande l’America” è intrinsecamente e deliberatamente la strategia che rende impossibile qualsiasi nuovo ordine internazionale. Gli studiosi Usa che criticano Trump hanno posto l’accento sop