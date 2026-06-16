Non solo profeta d’Europa: il futuro politico di Draghi resta aperto

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Per anni evocato come soluzione a ogni crisi italiana ed europea, l’ex presidente del Consiglio torna a intervenire in prima persona con un libro che è insieme diagnosi e chiamata all’azione. Competitività, difesa comune, intelligenza artificiale e federalismo: il suo è un progetto per salvare l’Europa o l’ultimo avvertimento prima del declino? Una domanda resta aperta: davvero il suo tempo dell’azione è finito?