È tempo di politica: ultima chiamata per i progressisti

L'equazione Repubblica-democrazia non può essere più scontata. La “Repubblica tecnologica” immaginata dagli oligarchi di Trump teorizza una Repubblica dei più ricchi e forti, senza uguaglianza per i cittadini. Il capo dello Stato avverte il pericolo
Di chi sono i nostri giorni?», chiede la figlia del presidente al padre nel film di Paolo Sorrentino La Grazia. E la risposta è: i giorni sono i nostri, sono i nostri giorni. Riecheggia Agostino, «noi siamo i tempi», citato dal papa agostiniano Leone XIV. La stessa risposta ha dato il presidente della Repubblica (quello vero) Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine/inizio anno. Il nostro tempo siamo noi, il tempo scandisce la nostra vita individuale e la nostra storia collettiva. La Repubbl