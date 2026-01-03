È tempo di politica: ultima chiamata per i progressisti

true false

Di chi sono i nostri giorni?», chiede la figlia del presidente al padre nel film di Paolo Sorrentino La Grazia. E la risposta è: i giorni sono i nostri, sono i nostri giorni. Riecheggia Agostino, «noi siamo i tempi», citato dal papa agostiniano Leone XIV. La stessa risposta ha dato il presidente della Repubblica (quello vero) Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine/inizio anno. Il nostro tempo siamo noi, il tempo scandisce la nostra vita individuale e la nostra storia collettiva. La Repubbl