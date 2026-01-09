L’ebraismo italiano e le destre. I rischi di dimenticare il passato

È uscito un lungo dialogo tra il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e il giornalista Gad Lerner, intitolato Ebrei in guerra. Di Segni descrive, per sé stesso e in generale per una parte dell’ebraismo italiano, l’avvicinamento alla destra di governo, a causa delle posizioni filoisraeliane e al filosemitismo (almeno apparente) di questa. Destra che però non ha del tutto rinnegato l’eredità del Ventennio

Due ebrei, tre opinioni, si dice. Oppure, giornalisticamente: «Ebrei che litigano? Non è una notizia». In positivo, si è anche sostenuto, il dibattito sarebbe caratteristica dell’ebraismo fin nelle secolari discussioni rabbiniche sulla Bibbia. In questo caso, però, quelli che litigano o gli Ebrei in guerra – sottotitolo: Dialogo tra un rabbino e un dissidente, volume uscito da Feltrinelli nel 2025 – sono molto noti: Gad Lerner, il giornalista e scrittore, e Riccardo Di Segni, medico primario e