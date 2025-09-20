l’editoriale

Echi messianici, Kirk e la destra clerico-meloniana

Marco Damilano
20 settembre 2025 • 19:57

Per il centro studi Livatino Kirk è una vittima e martire (testimone) della secolarizzazione, della modernità, di oltre due secoli di diritti umani e democrazia. I nuovi messianismi recuperano la religione perché hanno bisogno di una ideologia per legittimarsi, per di più trascendente. Qualcosa di potenzialmente letale per l’universalità del cristianesimo e della chiesa cattolica

La muerte no es final. Per omaggiare l’influencer americano Charlie Kirk il leader dell’estrema destra spagnola Santiago Abascal ha fatto risuonare l’inno che in Spagna si suona per onorare i caduti delle Forze armate. Alla kermesse di Madrid, la settimana scorsa, Il capo di Vox lo ha ascoltato in piedi, in lacrime, prima che si collegasse Giorgia Meloni. Un messaggio semplice e potentissimo: Kirk è caduto come un soldato, è uno dei nostri soldati, un patriota. Gli altri sono i nemici, gli anti-

Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

