Echi messianici, Kirk e la destra clerico-meloniana

Per il centro studi Livatino Kirk è una vittima e martire (testimone) della secolarizzazione, della modernità, di oltre due secoli di diritti umani e democrazia. I nuovi messianismi recuperano la religione perché hanno bisogno di una ideologia per legittimarsi, per di più trascendente. Qualcosa di potenzialmente letale per l’universalità del cristianesimo e della chiesa cattolica