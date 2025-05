In che modo l’economia può tornare a servire la politica democratica e l’etica dei diritti? Non salveremo le nostre democrazie, non possiamo sperare di dare alla politica valore e qualità, se non affrontiamo le questioni economiche fondamentali

L’economia nasce per aiutare la politica, orientata dall’etica. Oggi è diventata la loro padrona: ha invaso ogni campo del sapere, le molte dimensioni della vita, il cuore delle nostre società.

La tecnologia, nel frattempo, cioè il potere di noi esseri umani, sorta di nucleo incandescente intorno a cui gira l’economia, è cresciuta a dismisura: fino a potere uccidere la vita sul pianeta, o a varcare i confini dell’umano, fino a distruggere noi stessi; allo stesso tempo, però, la tecnologia può aprire oggi a prospettive di felicità e di emancipazione prima impensabili, per tutti gli abitanti della Terra, dalla cura delle malattie a quella degli ecosistemi, dalla prosperità materiale al godimento e alla condivisione della cultura.

Quale strada prenderà questa sorta di angelo o demonio, giano bifronte? Quella dell’emancipazione umana o quella di un’oppressione potenzialmente ancora più cupa, e disumanizzante, di quelle del passato?

Questo è il dilemma fondamentale del nostro tempo. E il problema è che la soluzione oggi non la dà la politica democratica, orientata all’etica dei diritti, ma l’economia delle disuguaglianze, e del profitto dei pochi a scapito dei molti; o una politica non libera, che pure calpesta i diritti, sua alleata, e che si fa strada anche in Occidente.

Cambiare l’economia

In che modo l’economia può tornare a servire la politica democratica e l’etica dei diritti? Cosa fare affinché lo sviluppo tecnologico ed economico imbocchi la strada dell’emancipazione e della prosperità, e non quella dell’oppressione e della miseria per buona parte dell’umanità?

Ho scritto il Manifesto per dare risposte a questi interrogativi. E per convincere dell’importanza di questa sfida, decisiva per il benessere e anche per la nostra libertà, per le nostre vite. È un libro quindi che parla innanzitutto di come cambiare l’economia, orientandola su quattro punti cardinali: la creazione e la diffusione dell’innovazione (l’unica autentica via, nel lungo periodo, per la prosperità); la riduzione delle disuguaglianze, sia quelle economiche nel lavoro, nei redditi e nella ricchezza, sia quelle generate da altre forme di discriminazione, culturali e politiche; la tutela degli ecosistemi, con politiche ambientali centrate sull’innovazione e sulla sinergia fra partecipazione sociale e intervento pubblico, da affiancare ai privati e al terzo settore; e come principio vivificatore di questi obiettivi, che dà valore tanto alla competizione quanto alla cooperazione, la partecipazione, sociale, economica e politica, affinché ogni persona possa aspirare a realizzare sé stessa.

Cambiare la politica

Ma il libro parla anche, allo stesso modo, di come cambiare la politica, perché se questa si è ritrovata asservita al profitto di pochi e non al benessere dei molti è anche per sua responsabilità. E poi perché è inutile capire come cambiare l’economia, se non si comprende anche con quali forze è possibile farlo, se non si entra nel cuore della crisi delle nostre democrazie e non si torna a dare alle persone che credono nell’ideale di libertà e uguaglianza, nei diritti umani complessivamente intesi, un orizzonte possibile, ragioni e strumenti per raggiungerlo.

Cambiare la politica significa, fra l’altro, modificare la forma di governo, le leggi elettorali, il finanziamento e il funzionamento dei partiti, sapendo ovviamente che la strada non è mai sicura, non vi è una formula certa nella storia, ma che (come per l’economia) vi sono però norme e condotte che servono ad aumentare le possibilità che si consolidi una sana e libera democrazia.

Ma cambiare la politica significa anche tenere viva la speranza di un ordine internazionale fondato sulla cooperazione e sullo stato di diritto, premessa per una riforma davvero incisiva delle regole economiche globali e del capitalismo, una speranza ancora più essenziale nei venti di guerra. E cercare di compiere passi concreti per arrivarci: passi economici, anche, innanzitutto, come la lotta alla speculazione finanziaria, accordi per tassazioni progressive, per l’equità ambientale, per la condivisione delle conoscenze: in modo da combattere in modo efficace le disuguaglianze, mettere in campo efficaci politiche per l’ambiente, promuovere la creazione e diffusione dell’innovazione; e salvare il commercio globale e assicurare la pace (en passant, è l’esatto contrario di quello che stiamo facendo).

Battaglia cultura e sociale

Riformare l’economia e la politica significa anche ingaggiare una battaglia, culturale e sociale, per far sì tutti coloro interessati al cambiamento si riconoscano e si organizzino; contrastando il potere, oggi dominante, dei giganti economici e tecnologici, e quello degli autocrati loro alleati.

Un punto deve essere chiaro: nell’orizzonte alternativo all’etica del profitto e della sopraffazione, cioè nell’ideale progressista dei diritti umani allargati (civili e politici, sociali, ambientali), la dimensione economica svolge un ruolo centrale.

Economia, etica e politica sono fra loro inscindibilmente legate. Non salveremo le nostre democrazie, non possiamo sperare di dare alla politica valore e qualità, se non affrontiamo le questioni economiche fondamentali: la politica deve tornare a mettere al centro la lotta alle disuguaglianze e la tutela dell’ambiente e, con esse, porsi il problema di come cambiare l’attuale sistema economico e ricostruire le basi della prosperità (quelle basi che, contrariamente a quel che molti credono, il nostro sistema economico distrugge: anche questa verità è parte della battaglia culturale del Manifesto).

I rapporti di potere

Ovviamente non bastano le proposte, più o meno buone. Sarebbe ingenuo pensarlo. Dietro il dibattito delle idee si muovono i rapporti di potere. Ed è questo il terzo ingrediente del libro: l’analisi dei rapporti di potere, nella loro evoluzione e fino agli ultimi anni, con l’ascesa dei due leviatani così contrapposti eppure così simili, quello di Donald Trump ed Elon Musk e quello del capitalismo autoritario.

Se nell’ultimo mezzo secolo ha potuto affermarsi una visione dell’economia disumanizzante, che sta distruggendo le democrazie e gli ecosistemi, fa crescere le disuguaglianze e i conflitti, frena la crescita e l’innovazione, genera infelicità, ebbene tutto questo è successo perché le forze a cui conveniva hanno ingaggiato e vinto, dagli anni Settanta del Novecento, prima negli Stati Uniti e poi (quasi) ovunque, una battaglia di potere, politica e culturale.

Fra l’altro hanno convinto i cittadini che l’economia (che questa economia figlia di ben precisi rapporti di potere) fosse una disciplina oggettiva e neutra, come le scienze dure, sottoposta a leggi immodificabili. Non c’è alternativa. Decostruire questo colossale inganno, ideologico, è forse il compito più alto che uno storico dell’economia o del pensiero possa darsi, nel nostro tempo. Ed è la premessa culturale affinché gli esseri umani tornino padroni del loro destino, tornino a fare la nostra storia, attraverso una politica, democratica e libera, che trasforma l’economia. Oggi in cui la potenza umana è così terribile e splendente, tutto questo è non solo desiderabile, e possibile, ma indispensabile.

Emanuele Felice ha da poco pubblicato Manifesto per un'altra economia e un'altra politica (Feltrinelli)

