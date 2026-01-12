Il capitalismo è cambiato, perché il modello tedesco non funziona più

true false

Parlare della Germania come del “malato d’Europa” è fuorviante se si pensa a un declino rapido o a una recessione temporanea. Il problema è però profondo: un sistema che resta efficiente nel mondo di ieri, ma fatica a produrre futuro in quello attuale

Il 16 dicembre 2025 Volkswagen ha annunciato l’interruzione della produzione nello stabilimento di Dresda, la Gläserne Manufaktur. È la prima chiusura di un impianto Volkswagen in Germania dopo quasi novant’anni e riguarda uno dei luoghi più simbolici dell’industria tedesca: una fabbrica pensata non solo per produrre auto, ma per rappresentare l’eccellenza manifatturiera, tecnologica e organizzativa del paese. La decisione si inserisce in un piano di ristrutturazione più ampio che prevede la rid