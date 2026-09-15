Ed Sheeran, Macklemore e gli effetti del non prendere mai posizione

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Il Principe è stato spodestato. In confronto a quello che sta succedendo tra il rapper Macklemore ed Ed Sheeran, la succulenta polemica di inizio estate scatenata dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori sull’artista che non prende posizioni è niente. Proviamo dunque a riassumere i fatti nel modo più semplice possibile, ché di complicato c’è già l’oggetto del dibattito in sé. Macklemore, che i più ricorderanno per il suo tormentone del 2012 Thrift Shop (due miliardi di visualizzazioni su YouT