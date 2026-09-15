Ed Sheeran, Macklemore e gli effetti del non prendere mai posizione

Lasciando stare il paradosso per cui Kanye West, autore di una canzone dal titolo Heil Hitler, può suonare indisturbato negli Stati Uniti mentre un cantante che sventola la bandiera palestinese non può, c’è una frase significativa in quel carosello ormai virale: «I don’t take sides»
Il Principe è stato spodestato. In confronto a quello che sta succedendo tra il rapper Macklemore ed Ed Sheeran, la succulenta polemica di inizio estate scatenata dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori sull’artista che non prende posizioni è niente. Proviamo dunque a riassumere i fatti nel modo più semplice possibile, ché di complicato c’è già l’oggetto del dibattito in sé. Macklemore, che i più ricorderanno per il suo tormentone del 2012 Thrift Shop (due miliardi di visualizzazioni su YouT