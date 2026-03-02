L’Italia è una media potenza senza margini di manovra

true false

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran non è il segnale di un ambiente internazionale sempre più inospitale per paesi come l’Italia, medie potenze fondate su un’economia di trasformazione e su catene del valore lunghe, aperte e fragili. Nel Mediterraneo allargato questo elemento è subito evidente. Le tensioni nel Golfo e nello stretto di Hormuz colpiscono choke point da cui transitano quote decisive del petrolio e del gas liquefatto mondiali, con effetti immediati su prezzi energe